Le previsioni del tempo hanno previsto un meteo piovoso da giorni. Eppure, tranne qualche piccola goccia, a Napoli e provincia non ci sono stati né diluvi, né temporali. Fino ad oggi.

Il clima che sembra a volte poco estivo e più da mese di marzo (e quindi ‘pazzo’), oggi ha deciso di rovesciare su alcune zone di Napoli e della provincia un vero e proprio acquazzone.

Sono bastate poche decine di minuti nei quali dal cielo è venuto giù di tutto. Tante le segnalazioni per i soliti disagi. A Napoli, soprattutto nell’area Est della città. In provincia in particolare nell’area Nord.