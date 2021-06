0 Facebook Salento bimbo di due anni stroncato da una leucemia fulminante: era curato per mononucleosi News 7 Giugno 2021 22:22 Di redazione 2'

Tragedia a Gagliano del Capo, dove un bimbo di appena due anni è deceduto stroncato da una leucemia fulminante. La notizia della morte del piccolo Eduardo, ha lasciato attonita tutta la comunità salentina, che si è stretta intorno al dolore di papà Sandro e mamma Valentina, .

Edoardo da qualche settimana si sentiva poco bene e, come riporta La Repubblica, i medici gli avevano diagnosticato una mononucleosi. Le condizioni del piccolo però peggiorano e viene ricoverato d’urgenza presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni Paolo XXIII di Bari.

Dopo solo 48 ore muore per una grave forma di leucemia. “Non si può parlare di un caso di malasanità – dice un’amica di famiglia – il piccolo è stato seguito e monitorato dall’inizio alla fine in maniera scrupolosa e molto attenta da tutti i medici che lo hanno tenuto in cura”.

I genitori infatti non hanno chiesto l’intervento della Magistratura e si sono chiusi in un doloroso silenzio. Il sindaco Gianfranco Melcarne ha detto loro: “Vi siamo vicini in questo momento così difficile. L’amministrazione farà qualsiasi cosa per cercare di lenire una ferita così grande”.