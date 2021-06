0 Facebook Mara Venier ricoverata: le foto in clinica della conduttrice di Domenica In Spettacolo 4 Giugno 2021 18:21 Di redazione 1'

Mara Venier è ricoverata in una clinica. Su Instagram la conduttrice ha pubblicato una storia – rimossa dopo pochi minuti – in cui si vede che è al letto con una flebo, senza però parlare e dare altre spiegazioni. In camera è da sola e già il fatto che abbia condiviso un breve video tranquillizza sulle sue condizioni di salute.

Il ricovero, come riporta Today dall’ufficio stampa della Venier, è legato all’operazione ai denti di pochi giorni fa. “Sono gonfia, è stato un intervento lungo 7 ore” aveva spiegato una volta tornata a casa, dove a farle compagnia per la convalescenza c’era il suo nipotino Claudio – oltre al marito Nicola Carraro – con cui giocava sul lettone cercando di evitare le cuscinate che il bambino si divertiva a darle. Probabilmente è subentrata qualche complicazione e c’è stato bisogno di tornare in clinica, ma almeno per il momento sembra confermata la prossima puntata di ‘Domenica In’, in onda il 6 giugno.