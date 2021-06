0 Facebook Mara Venier operata, la conduttrice e il nipotino divertono tutti durante la convalescenza Spettacolo 1 Giugno 2021 22:13 Di redazione 1'

Mara Venier sta trascorrendo nella sua casa di Roma, tra una puntata e l’altra di Domenica In, ore di convalescenza. La conduttrice si è sottoposta a un piccolo intervento ai denti e affronta adesso il periodo di riposo necessario per tornare in piena forma.

Accanto a lei il marito Nicola Carraro, ma non solo: come mostra il video pubblicato su Instagram, anche l’adorato nipotino Claudio allieta le ore della sua nonna che, distesa a letto e alle prese con la borsa del ghiaccio da tenere sulla guancia, trova comunque il modo per divertirsi e far divertire il bambino.

Cuscini da ‘rubare’ e piccoli scherzetti reciproci scandiscono il tempo di nonni e nipote mentre la tv trasmette i cartoni animati. Un momento di quotidianità che conferma la genuinità dell’amatissima signora della domenica.