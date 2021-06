0 Facebook Aperitivo finisce in rissa in provincia: volano sedie e tavolini Cronaca 1 Giugno 2021 21:04 Di redazione 1'

Un aperitivo in via Settembrini sarebbe degenerato in violenza in circostanze ancora sa chiarire.

In un video che circola sul web si vedono circa quattro persone fronteggiarsi con tavoli e sedie: qualcuno solleva un tavolo e lo scaraventa contro un ragazzo.

Sembrebbero danneggiate anche alcune auto. Alla fine della zuffa, si vedono due persone darsi il “cinque”, probabilmente per la soddisfazione di aver impartito una lezione al più giovane dei contendenti.

“La gente dimostra di aver perso completamente il raziocinio – scrive l’autore della clip -, viene dato libero sfogo alla violenza, a tutte le ore, incontrollatamente. I bambini non sono più una discriminante per evitare cattivi esempi ed alla fine si gioisce pure per aver massacrato di botte un altro essere umano. In questo caso un semplice aperitivo si è trasformato in una vera e propria guerriglia urbana”.