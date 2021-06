0 Facebook Manifestazione in memoria di Patrizio Falcone, ucciso a 41 anni da un vicino di casa Eventi 1 Giugno 2021 16:14 Di redazione 2'

Una commemorazione in ricordo di Patrizio Falcone per non dimenticare mai quanto accaduto.

La cerimonia si terrà domenica 6 giugno presso la Villa Comunale Cangi Pignatelli di Castel Morrone, in provincia di Caserta. La manifestazione è stata organizzata dalla T.D:B. Italia O.N.L.U.S. Protezione Civile, un’occasione per ricordare un uomo, un padre e un marito, una vittima di una violenza smisurata.

Patrizio Falcone è stato ucciso il 23 maggio del 2020 davanti agli occhi del figlio con una pugnalata al petto. A sferrare quella coltellata che gli è costata la vita è stato un suo vicino, Mauro Severino, condannato a 24 anni dalla Prima Sessione della Corte d’Assise di Napoli lo scorso 19 maggio. Patrizio aveva 41 anni, chiunque lo conoscesse ricorda che padre e marito attento fosse, lavorava per rendere felici sua moglie Anna e i suoi due figli.

La cerimonia arriva dopo un anno dalla scomparsa di Patrizio Falcone. Oggi, dopo che c’è stata una prima condanna, la famiglia, che non ha accettato la sentenza, chiede che sia fatta giustizia e che quanto accaduto a Patrizio, così come ad altre vittime innocenti, non sia dimenticato.