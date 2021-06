0 Facebook Cade pezzo di calcinaccio da palazzo nel cuore di Napoli, sfiorata madre con bambina: “Io e mia figlia miracolate” Il racconto della signora che per pochi centimetri non è stata centrata dalla pietra, con lei c'era la sua bambina di due anni News 1 Giugno 2021 17:11 Di Sveva Scalvenzi 3'

Momenti di paura si sono vissuti nel pomeriggio di lunedì in piazza dei Martiri a Napoli. Da un palazzo all’angolo tra via Alabardieri e via Santa Caterina si è staccato un masso che è precipitato per strada. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, la pietra avrebbe sfiorato una giovane madre che si trovava a passeggio con la figlia di due anni. La donna ha immediatamente allertato i carabinieri, che sono intervenuti limitando l’area interessata dal crollo prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno poi provveduto alla messa in sicurezza.

La pietra si è staccata da un palazzo che, come si vede dall’immagine, è completamente imbardato dalle reti di sicurezza, motivo per cui si presume ci sia già stato un precedente intervento. E, oggi, un altro masso è precipitato e avrebbe potuto colpire una madre con la sua bambina, con conseguenze disastrose se non fatali.

Secondo quanto raccontato dalla signora, improvvisamente mentre camminava mano nella mano con la sua bambina, un masso è caduto per terra. “Stavamo camminando – spiega a Vocedinapoli.it – quando mia madre che era con me e mia figlia ha visto la pietra cadere a pochi centimetri di distanza da me e la mia bambina. Siamo miracolate“. Un grande spavento per la madre, una donna di 34 anni originaria di Napoli ma trasferitasi in Francia, e la sua bambina.

La pietra, infatti, sarebbe caduta a pochi centimetri di distanza, per un passo in più la giovane madre o la sua bambina sarebbero potute essere centrate dal masso. “Mia figlia – continua il racconto la madre – aveva piccole pietruzze in testa, residui del crollo. Mi sono spaventata e ho pensato subito a chiamare i carabinieri“. Alcuni passanti hanno raggiunto la signora, la figlia e la madre per chiedere loro se avessero bisogno di aiuto.

Non è la prima volta che a Napoli cadono pezzi di calcinacci da palazzi ed è capitato che simili incidenti avessero conseguenze tragiche. Come nel caso di Rosario Padolino, commerciante colpito e ucciso da un masso caduto da un balcone di un appartamento in via Duomo nel giugno del 2019. “Non è possibile – conclude la giovane madre – che avvengano cose del genere. Non voglio pensare a cosa sarebbe potuto succedere se avessimo fatto un passo in più“.