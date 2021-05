0 Facebook Paura in corso Umberto, uomo si arrampica su impalcatura e minaccia di lanciarsi nel vuoto Cronaca 31 Maggio 2021 10:58 Di redazione 1'

Terrore questo lunedì mattina in corso Umberto a Napoli. Un uomo di origini straniere si è arrampicato su un’impalcatura di un palazzo e minaccia di lanciarsi nel vuoto. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti.

Minaccia di lanciarsi nel vuoto al corso Umberto

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno gonfiato il materassino da salto qualora l’uomo dovesse cadere o decida di lanciarsi. I caschi rossi sono intervenuti anche con una sorta di grù per avvicinarsi alla persona e provare a farla ragionare. Intervenuta anche la Polizia che ha bloccato il passaggio delle auto in direzione piazza Borsa. Sembrerebbe che voglia richiedere la cittadinanza, sarebbe questo il motivo per cui è salito sull’impalcatura.

Intanto una folla di curiosi si è riunita davanti alle impalcature, c’è chi ha intimato alla persona di non commettere sciocchezze. Il traffico nella zona del ‘Rettifilo’ e’ completamente bloccato con deviazioni sul posto da parte della Polizia municipale. Stop alla circolazione in particolare nella zona tra Corso Umberto verso i ‘quattro palazzi’, zona centrale della citta’.

In diretta dal corso Umberto