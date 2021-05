0 Facebook Chi era il ragazzo di 26 anni trovato morto a casa della fidanzata Cronaca 31 Maggio 2021 09:04 Di redazione 2'

E’ stato aperto un fascicolo d’inchiesta sulla morte di Alfonso Fasano, ragazzo di 26 anni trovato morto con ferite alla gola, a casa della fidanzata a Cava de’ Tirreni.

Ieri intorno alle 7 del mattino, la fidanzata ha ritrovato il giovane in una pozza di sangue e ha allertato immediatamente i soccorsi. Alfonso sarebbe però morto durante il trasporto in ospedale da Cava de’ Tirreni a Salerno.

S’indaga sulle cause e le dinamiche del decesso. Sul corpo del giovane, come riporta Il Mattino, sono state trovate numerose ferite da taglio all’altezza della gola.

Al momento l’ipotesi più plausibile è quella del suicidio, ma non c’è alcuna conferma e le indagini sono in corso. Intanto la notizia della morte di Alfonso ha fatto il giro della comunità di Dragonea, la frazione di Vietri sil Mare di cui il 26enne era originario. Gli amici hanno tempestato i social di messaggi di cordoglio : “Ti ricorderò sempre così amico mio. Un abbraccio va a tutti i familiari”, scrive Francesco. “Ti voglio ricordare così, felice alla nostra promessa con tutti noi… Uniti e spensierati come lo siamo stati per tanti anni in quei banchi di scuola”, si legge ancora.