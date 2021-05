0 Facebook Dramma a Nola, giovane di 30 anni muore improvvisamente: addio ad Ester Rappucci Cronaca 31 Maggio 2021 14:17 Di redazione 1'

Nola piange una giovane ragazza di 30 anni deceduta improvvisamente. Si chiamava Ester Rappucci e la sua scomparsa è stata un fulmine a ciel sereno per l’intera comunità.

Dolore a Nola per la morte di Ester Rappucci

La trentenne sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco improvviso che non le ha lasciato scampo. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per la giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia della morte di Ester è iniziata a circolare sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la ragazza.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per quest’improvvisa perdita. “Riposa amica mia non potevi fare questo, eri piena di sorrisi e di gioia”, “La vita è ingiusta, morire a 30 anni, come si fa? Ci stringiamo al dolore”, queste e molte altre le parole in ricordo di Ester.