Lutto a Villaricca, Maria Carmina uccisa a coltellate dal marito al culmine una lite Cronaca 30 Maggio 2021

Lutto a Villaricca per la morte di Maria Carmina Fontana, la donna è stata uccisa dal marito al culmine di una violenta lite. La tragedia è avvenuta venerdì in una villetta di Altopascio, in provincia di Lucca. L’uomo ha ferito a morte la moglie e poi è sceso in strada con le mani ancora insanguinate e in evidente stato confusionale.

La vittima Maria Carmina, per tutti Carmela, era originaria di Villaricca ma proprio con il marito Luigi Fontana, muratore 54enne, si era trasferita in provincia di Lucca da diversi anni.

Dopo la tragedia un vicino di casa ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. I carabinieri hanno poi condotto via il marito, che si troverebbe in una caserma dell’Arma in stato di fermo.