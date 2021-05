0 Facebook Roma, uccide la moglie in strada con 10 coltellate: fermato dai passanti Cronaca 29 Maggio 2021 18:42 Di redazione 1'

Omicidio in strada a Roma. Un uomo ha raggiunto e accoltellato la moglie in strada, uccidendola. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi in via Greppi, all’altezza del civico 90, in zona San Paolo.

Roma, uccide la moglie in strada con 10 coltellate: fermato dai passanti

L’aggressione è avvenuta davanti ai passanti, che immediatamente hanno bloccato l’uomo e chiamato i soccorsi. Purtroppo la vittima, una 39enne originaria dello Sri-Lanka, è morta poco dopo il trasferimento in ospedale.

Il marito, un 49enne connazionale, è stato arrestato dalla polizia giunta poco dopo sul posto. L’avrebbe colpita con il coltello almeno due volte, una coltellata diretta al petto e una al braccio.

Dai primi accertamenti, sembra che l’omicidio sia maturato nell’ambito di un periodo di crisi che la coppia stava attraversando.