Una storia incredibile arriva da Devon in Inghilterra. All’epoca dei fatti il protagonista di questa spiacevole vicenda, Neon Roberts, aveva 7 anni e solo compiuti i 16 ha avuto il coraggio di parlare e di raccontarla.

Neon da piccolo, dopo aver subito un delicato intervento al cervello per rimuovere un tumore, è stato separato dalla madre dalle forze dell’ordine per continuare le cure contro la malattia.

Sally, la mamma di Neon, aveva raccolto fondi per una terapia con fasci di protoni negli Stati Uniti, temendo la procedura standard di chemio e radioterapia, ma le era stato negato il diritto di portarlo lì.

Neon Roberts ha raccontato che a quel punto la mamma aveva deciso di portarlo via dall’ospedale e si erano rifugiati a casa di amici. Il Servizio Sanitario Nazionale, dopo gli appuntamenti di radio saltati chiesto un ordine di emergenza per costringere Sally a consentire la radioterapia.

“Mia madre è scappata con me per non farmi fare la radioterapia per un tumore al cervello. Dormivo quando sono stato svegliato da voci che non riconoscevo. Ricordo di aver visto tanti poliziotti, alcuni avevano pistole, e ricordo che una poliziotta doveva venire con noi. Ho chiesto a mamma se l’avrei mai più rivista”, ha raccontato Neon.