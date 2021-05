0 Facebook Litiga con la moglie e la uccide a coltellate, la vittima si chiamava Maria Carmela Fontana: avevano 2 figli News 28 Maggio 2021 18:10 Di redazione 1'

Ennesimo femminicidio in Italia. Un uomo ha ucciso sua moglie questo venerdì pomeriggio in uno stabile ad Altopascio, in provincia di Lucca, in via Enrico Fermi. Il dramma sarebbe avvenuto in seguito a una lite.

Uccide la moglie a coltellate ad Altopascio

La donna, una casalinga, e’ stata colpita dal marito con diverse coltellate. E’ morta in breve tempo, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La vittima si chiamava Maria Carmela Fontana e il marito, Luigi Fontana. La coppia aveva due figli ma al momento della lite e del conseguente omicidio, era sola in casa.

Il marito è stato condotto dai carabinieri presso la locale caserma. La coppia era sposata da trent’anni.