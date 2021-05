0 Facebook Dolore a Lusciano per la morte di Giuseppe Riccardo, padre di famiglia: lascia tre figli Cronaca 28 Maggio 2021 17:43 Di redazione 1'

Lusciano piange la scomparsa di un giovane padre di famiglia. Giuseppe Riccardo è morto a 43 anni a causa di un brutto male contro cui combatteva da tempo e che purtroppo non è riuscito a sconfiggere.

Lusciano dice addio a Giuseppe Riccardo

La notizia della sua scomparsa è iniziata a circolare sui gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano Giuseppe. Tutti lo ricordano come un padre amorevole e un marito attento, lascia una moglie e tre figli. Era un grande lavoratore, faceva il corriere e anche i colleghi lo ricordano come una persona sempre disponibile.

Tante le parole di cordoglio che sono iniziate a circolare sui social. Tra tutte sono commoventi quelle del cugino: “Non doveva andare così…Non doveva finire così… Riposa in pace cuginetto mio caro…Riposa in pace Peppì”. Ma sono moltissimi i messaggi di dolore per ricordare Giuseppe.