MIlano, ferma il ladro e lui gli scatena contro il pitbull: carabiniere spara e colpisce ragazza Cronaca 28 Maggio 2021

Ha scagliato il suo pitbull contro un carabiniere, che e’ stato morso piu’ volte prima al braccio destro e, poi, a entrambe le gambe. Dopo aver tentato in ogni modo di divincolarsi dal cane, il militare aggredito ha sparato 2 colpi contro l’animale che, ferito, si e’ allontanato. Il 22enne, marocchino e con precedenti, che ha aizzato il cane contro il militare, e’ stato arrestato per rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il militare e’ ricoverato in osservazione al Policlinico di Milano. E’ successo intorno all’una della scorsa notte a Milano, alle colonne di San Lorenzo, dove i carabinieri – che lo spiegano in una nota – erano intervenuti dopo essere stati fermati da due 23enni tedeschi, che avevano raccontato loro di essere stati aggrediti da due uomini che gli avevano aizzato contro due pitbull, uno dei quali aveva morso uno di loro alla gamba destra.

Tutto per strappare di dosso ai ragazzi le collanine e poi dileguarsi. I militari si sono quindi diretti in zona colonne dove, nonostante il coprifuoco, c’era un consistente numero di persone, individuando i due rapinatori. I carabinieri hanno quindi intimato loro di legare i cani. Mentre uno dei due, non identificato, legava il suo cane, l’altro ha invece scagliato il pitbull contro uno dei militari che, non riuscendo a divincolarsi, ha sparato al cane.

Intanto un altro militare ha spruzzato lo spray in dotazione contro il pitbull, ma senza effetto, mentre alcuni tra la folla hanno lanciato bottiglie di vetro contro le auto di servizio. Nel frattempo altri militari sono riusciti a bloccare l’arrestato, proprietario del cane, trovato in possesso di uno spray urticante e di 2 grammi di hashish. Uno dei ragazzi vittime della rapina e’ stato portato al Fatebenefratelli, da dove e’ stato dimesso con una prognosi di sei giorni. Il pitbull fuggito e’ stato rintracciato in una clinica veterinaria, ferito ma in buone condizioni.

