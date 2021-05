0 Facebook Sossio Aruta va in vacanza con la compagna, dopo lo sfogo arriva l’attacco Spettacolo 27 Maggio 2021 17:24 Di redazione 2'

Bufera su Sossio Aruta e la compagna Ursula Bennardo. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, è appena tornata dalla seconda splendida vacanza in crociera, tutta documentata sui social. Probabilmente non si aspettavano che la loro condivisione generasse un’accesa polemica.

La vacanza di Sossio Aruta

Il motivo? Sossio Aruta tempo fa in un’intervista aveva lamentato la profonda crisi economica che stava vivendo, la perdita del lavoro, anche della moglie e dunque, aveva parlato di un momento non tanto sereno. Le parole dell’ex protagonista di Uomini e Donne erano rimbalzate sui vari media e Sossio aveva trovato il sostegno da parte di tanti fan.

Aruta aveva spiegato di aver perso il lavoro da cassiere e la moglie non aveva più il suo impiego nel salone di parrucchieri di famiglia. Poi aveva detto che soltanto grazie al loro lavoro come influencer riuscivano a ‘sbarcare il lunario’. “Purtroppo è successo anche a noi quello che è successo a tantissimi italiani. Solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”, queste le sue parole.

Ora, gli stessi followers che l’avevano sostenuto, dopo aver visto le immagini della vacanza in crociera si sono scatenati nei commenti. “Ma sono gli stessi che avevano detto di non lavorare più a causa della pandemia”, questo uno dei tanti commenti comparsi sotto le foto. Per ora da parte dei diretti interessati non è arrivato alcun commento a riguardo.

Uno dei post di Sossio Aruta