0 Facebook Sossio Aruta finisce in manette, la foto dell’ex cavaliere di uomini e Donne fa il giro del web Spettacolo 25 Aprile 2021 14:01 Di redazione 2'

Nelle ultime ore sul web sta girando una foto di Sossio Aruta in manette. L‘ex protagonista del trono over di Uomini e donne ha fatto preoccupare tutti i suoi fans che si sono chiesti cosa stesse accadendo. Nel giro di pochi istanti, la rete è stata invasa dallo scatto in questione ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

In tanti si sono chiesti cosa potesse aver combinato l’ex cavaliere di Uomini e donne. Si tratta in realtà di un equivoco perchè Sossio sta solo recitando una parte. Si tratta di una scena del film “Uno strano weekend al mare”, in uscita a fine 2021 a cui ha preso parte. Insieme a lui, troviamo un altro grande protagonista del trono over, il famoso gabbiano Giorgio Manetti.

In questo periodo di pausa per quanto riguarda il calcio, a causa della pandemia dovuta da Covid, Sossio Aruta ha potuto concentrarsi su un nuovo progetto lavorativo. L’ex cavaliere di Uomini e donne si è dedicato alla recitazione, insieme ad un suo ex “collega” Giorgio Manetti. I due hanno preso parte alla pellicola “Uno strano weekend al mare” che uscirà durante le festività natalizie. Il cast comprende anche grandi nomi del mondo dello spettacolo e non solo, come ad esempio Alessandro Ingrà, i comici Alessandro Paci e Graziano Salvadori, Massimo Di Stefano, Sefora Di Giorgi, Benedetta Rossi, Raissa Moretti e Rebecca Linn.