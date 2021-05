0 Facebook Napoli, aggredito e accoltellato il custode del Teatro San Ferdinando Cronaca 27 Maggio 2021 11:37 Di redazione 1'

Aggressione a Napoli ai danni del custode del Teatro San Ferdinando, nel quartiere Vicaria. L’uomo è stato picchiato e accoltellato da ignoti, mentre svolgeva il suo lavoro. La vittima, di anni 30, ha riportato un trauma cranico, varie contusioni e una ferita da taglio alla gamba e se la caverà con 15 giorni di prognosi.

La violenza è avvenuta ieri sera, poco dopo le 23.30 e sarebbe scoppiata per futili motivi. Il custode ha invitato alcuni ragazzi ad abbassare il tono della voce e questo, sarebbe bastato a far scattare la violenza del branco. In 4 lo hanno accerchiato, insultato e picchiato.

Fortunatamente in quel momento si è trovato a passare un poliziotto fuori servizio, che dopo essersi qualificato è intervenuto per salvare il custode. Mentre i giovani si disperdevano, sul posto sono arrivate le agenti della Questura. Gli agenti della squadra mobile sono già al lavoro per risalire agli aggressori. Al vaglio le immagini di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali e del vicino ufficio postale.