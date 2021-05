0 Facebook Com’è morta Carla Fracci, addio alla “più grande, divina ed eterna ballerina” Spettacolo 27 Maggio 2021 11:56 Di redazione 2'

Carla Fracci è morta all’età di 84 anni. L’etoile della Scala si è spenta a Milano, avrebbe compiuto 85 anni il prossimo agosto. Il mondo della danza dice addio a una grande artista.

Com’è morta Carla Fracci

In tanti si stanno domandando come sia morta Carla Fracci. L’etoile sembra che da tempo lottasse contro un brutto tumore, ma ha sempre scelto di mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Condizioni che negli ultimi giorni pare si fossero molto aggravate.

La Fracci era sposata dal 1964 con il regista Beppe Menegatti dal quale aveva avuto un figlio, Francesco. Lunghissima e piena di successi la sua carriera, aveva calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, collezionando riconoscimenti ovunque andasse. Ha danzato con i più illustri partner della scena mondiale da da Baryshnikov a Bortoluzzi, da Murru a Bolle. Nella memoria resta uno dei suoi spettacoli più importanti, un vero cavallo di battaglia, l’interpretazione di Giselle.

Quando ci saranno i funerali di Carla Fracci

La notizia della morte di Carla Fracci si è diffusa velocemente, in tanti da colleghi al mondo della politica stanno esprimendo tutto il loro cordoglio per la perdita di un simbolo della danza. “La piu’ grande. Divina ed eterna. Piena di amore per la danza, di nuovi progetti, di idee per tutta la vita, con l’entusiasmo di una ventenne. L’Italia della cultura ti sara’ grata per sempre, immensa”, queste le parole del ministro della Cultura, Dario Franceschini. Ancora non si sa quando saranno svolti i funerali, probabilmente celebrati in forma privata.