0 Facebook Dolore nel Napoletano per Gabriel, gli ultimi istanti di vita del bimbo di 9 anni Cronaca 26 Maggio 2021 13:10 Di redazione 2'

Grande commozione ai funerali del piccolo Gabriel, il bimbo di 10 anni morto prematuramente, dopo aver a lungo lottato contro un brutto male. La storia del piccolo aveva commosso tutti e in tantissimi avevano sperato e pregato con la famiglia affinché Gabriel potesse guarire e tornare a giocare con i suoi coetanei. Purtroppo però lunedì è arrivata la tragica notizia che ha gettato la comunità nel dolore.

Dolore nel Napoletano per Gabriel, gli ultimi istanti di vita del bimbo di 9 anni

Oggi ai funerali hanno partecipato molte persone e dal web in tanti hanno dimostrato sostegno alla famiglia e amore per Gabriel, il piccolo guerriero. Sulla pagina Facebook a lui dedicata, “Uniti in preghiera per Gabriel” è stato pubblicato anche un video che arriva dall’Africa, a dimostrazione della compassione che il caso di Gabriel aveva suscitato in tutto il mondo.

Bara bianca e palloncini

Sulla bara bianca è stata posata la maglia numero 10 del Napoli, la squadra che amava, e i presenti hanno fatto volare tanti palloncini bianchi ed azzurri. Commosso il papà di Gabriel ha dichiarato: “Prima di andarsene guardava il cielo”.

Il post su Facebook “Uniti in preghiera per Gabriel”