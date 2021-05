0 Facebook Dramma ad Afragola, addio al piccolo Gabriel: “Sei andato via stringendo la mano di mamma e papà” Cronaca 25 Maggio 2021 09:59 Di redazione 1'

La triste notizia è stata annunciata sui social dalla giornalista Marilena Natale e da Don Maurizio Patriciello. Una piccola vita della terra dei Fuochi è stata spezzata da un brutto male. Si chiamava Gabriel e aveva 10 anni.

Le parole scritte dalla collega: “Avevi meno di 4 anni, quando ho avuto l’onore di conoscerti. Malgrado le sofferenze, la tua forza era fuori dal comune. Sempre allegro, ironico e innamorato del tuo Napoli. Hai lottato fino alla fine e sei andato via stringendo la mano della tua mamma e del tuo papà”. Poi conclude: “Perdonaci Gabriel, per non aver saputo fare di più e aiuta la tua famiglia dilaniata dal dolore. Io continuerò a lottare anche per te”.

Questo, invece, il post di Don Patriciello: “La “ Terra dei fuochi” continua a mietere piccole vittime. Gabriel è volato in cielo. Ancora una volta siamo senza parole. Prega per noi, dolcissimo angelo. Prega per questa nostra terra tormentata e bella”.