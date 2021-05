0 Facebook “Demme fuori perché Adl non voleva pagare”, il retroscena che scatena la polemica tra i tifosi Calcio Napoli 26 Maggio 2021 14:31 Di redazione 1'

In tanti si sono chiesti perché Diego Demme, calciatore indispensabile per il centrocampo del Napoli, non abbia giocato nella sfida decisiva – poi persa dagli azzurri – per la Champions League contro il Verona e disputata al Diego Armando Maradona.

Secondo 1 Station Radio, la motivazione starebbe nel contratto firmato dal calciatore ex Lipsia. Nello specifico all’interno di una clausola che avrebbe garantito un bonus al club tedesco se Demme avesse raggiunto le 25 presenze in Serei A in maglia azzurra.

Di conseguenza il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto all’ormai ex allenatore Gennaro Gattuso di tenere in panchina il centrocampista. L’indiscrezione sarebbe stata confermata da Tancredi Palmeri, corrispondente della CNN intervenuto in radio.