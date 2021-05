0 Facebook Afragola, ubriaco si schianta contro un palo e i passanti riprendono la scena Cronaca 26 Maggio 2021 15:39 Di redazione 1'

Movida folle ad Afragola, dove un ragazzo è finito in ospedale con una frattura alla testa, dopo essere caduto in strada davanti agli occhi dei presenti. Le immagini di quanto avvenuto sono state riprese con un cellulare da uno dei presenti e in poche ore hanno fatto il giro del web.

Nel video, diffuso dalla pagina Facebook, “Si comunicazione”, si vede il ragazzo mentre prova ad alzarsi dall’aiuola dove si era addormentato e, dato lo stato d’ebrezza, finisce rovinosamente a terra dopo aver colpito un palo. “Si è schiattato”, commenta una ragazza in sottofondo.

La scena è ripresa a pochi metri dal ragazzo e nessuno interviene per aiutarlo, se non dopo l’avvenuto incidente. Sul luogo sono giunti in seguito i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in ospedale. Stando alle poche notizie raccolte il ragazzo avrebbe riportato fratture craniche in seguito all’impatto con il palo, ma nulla di più certo si sa sulle sue attuali condizioni di salute.