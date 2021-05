0 Facebook Positano, cliente pubblica scontrino: “Prezzi altissimi, un caffè 10 euro”. Il titolare replica: “Non siamo a Marano” Cronaca 25 Maggio 2021 10:07 Di redazione 2'

E’ polemica a Positano per uno scontrino stellare. A lanciare la notizia una cittadina dell’area Nord di Napoli, precisamente di Marano. La donna ha postato sui social una foto di uno scontrino emesso da un bar di Positano. “Non so che ne pensate voi – scrive sulla propria pagina Facebook – ma 46 euro non si può sentire”. Il prezzo pagato dai clienti corrispondeva alla consumazione di 2caffè, 2 bottiglie di acqua e 2 Coca Cole.

La foto ha ben presto fatto il giro del web scatenando commenti di sdegno, soprattutto ironici, da parte degli altri utenti. Tra chi era ironico e chi indignato, man mano lo scontrino è diventato sempre più virali. Tanto ha girato la foto che è arrivata la replica del titolare del locale: “Bastava che la cliente consultasse i menù che abbiamo. Tra l’altro dovrebbe sapere che esiste una differenza tra un bar di una stazione o di Marano. Qui ci si gode la consumazione seduti sulla spiaggia di Positano con un panorama mozzafiato”.

“Inoltre abbiamo la musica dal vivo e quindi è chiaro che non si può pagare una bottiglietta d’acqua od un caffè 1,50 euro. I musicisti vanno pagati, è normale. Questo fa capire lo spessore della gente che c’è in giro. Ad esempio io sono stato a Firenze con mia moglie ed i miei figli e in un bar a Piazza della Signoria ho pagato quattro caffè, quattro spremute d’arancia e quattro toast 96 euro”, ha infine concluso.