Malore sul luogo della tragedia della funivia, muore operatore tv

Un operatore tv Mediaset è morto per un malore nella zona del Mottarone, dove domenica è precipitata una cabina della funivia causando la morte di quattordici persone. L’uomo si era avventurato sui sentieri che portano alla cima della montagna. Poi, a un tratto il malore e l’immediato intervento del soccorso alpino.

Come informa il 118, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo sulla cinquantina, un operatore freelance che in quel momento lavorava per le reti Mediaset.

Sul posto era presente il personale del soccorso alpino della guardia di finanza che ha subito soccorso l’uomo con le prime manovre di rianimazione cardiopolomonare. In seguito è giunta l’eliambulanza del 118, la cui equipe sanitaria ha proseguito le operazioni di rianimazione fino alla constatazione del decesso. È ora in corso il recupero della salma da parte delle squadre a terra del soccorso alpino della stazione di Omegna.