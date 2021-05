0 Facebook Frattaminore, maxi rissa in strada a colpi di caschi e pugni: diversi giovani in ospedale Cronaca 25 Maggio 2021 13:47 Di redazione 1'

Paura in serata a Frattaminore, nel Napoletano, dove è esplosa una maxi rissa tra alcuni ragazzi. La violenza si è consumata tra via San Nicola e piazza San Simeone. Sul posto si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, per spegnere gli animi.

Molte le persone coinvolte e diversi ragazzi sono finiti in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Frattamaggiore e i Carabinieri della compagnia di Giugliano, che indagano sui motivi che hanno spinto tante persone ad una simile violenza.

Secondo alcuni testimoni, un gruppo di ragazzi, armati di caschi e mazze hanno iniziato ad inveire contro un altro gruppetto. Solo al suono della sirena delle forze armate i protagonisti della rissa sono scappati.