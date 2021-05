0 Facebook Lutto a Orta di Atella, addio a Franco storico bottista della Festa di Sant’Antuono Cronaca 24 Maggio 2021 14:02 Di redazione 2'

Lacrime nel mondo dei bottari di Orta di Atella, per la prematura scomparsa di Franco Cinquegrana. La notizia è stata data dall’associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa, che ha voluto ricordare l’amato Franco, dedicandogli un commovente messaggio sui social: “Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Cinquegrana per la perdita del caro Franco”.

Lutto a Orta di Atella, addio a Franco storico bottista della Festa di Sant’Antuono

Franco, grande appassionato di cultura popolare, era conosciuto da tutti e con la sua musica era una presenza fissa alla Festa di Sant’Antuono.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore: Decine i messaggi di cordoglio sui social rivolti alla famiglia di Franco ed in particolare alla consorte: “La compagnia di Santantuono ora e sempre partecipa al grave lutto x la perdita del nostro bottista Franco Cinquegrana. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Cinquegrana ..alla moglie Anna Tramo e ai familiari… Riposa in pace fratellone. La tua botte suonerà sempre con noi“, e ancora si legge: “Portico di Caserta,Orta di Atella e il mondo dei Bottari si stringono al grande dolore per la scomparsa di Franco Cinquegrana, bottista di Orta di Atella e grande appassionato di cultura popolare. Tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia di Franco ed in particolare alla moglie. Tra questi anche i nostri. Riposa in Pace”.

“Niente e nessuno potrà riportarti indietro. Senza di te mi sentirò solo, mi mancherà per sempre il tuo sorriso e la tua generosità. La tua assenza è dura da sopportare ma sei volato in cielo e l’unica cosa che posso fare è continuare a vivere portando nel cuore il tuo ricordo”, scrive commosso l’amico Antonio.