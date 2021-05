0 Facebook Follia a Giugliano, party in spiaggia si trasforma in una maxi rissa Cronaca 24 Maggio 2021 14:38 Di redazione 2'

Follia a Giugliano, dove un party in spiaggia è sfociato in una vera e propria rissa. E’ accaduto domenica 24 maggio in uno stabilimento balneare, dove alcune persone si erano riunite per festeggiare, incuranti dell norme anti contagi. Da quando la Campania è entrata in zona gialla, sono aumentati gli episodi di party illegali, senza mascherine e distanziamento.

Questa volta però oltre alla violazione delle norme anti Covid, quella che doveva essere una festa si è trasformata in una rissa, con tanto di bottigliate e lanci di tavolini. Le immagini del party sono state immortalate e postate sulla pagina Facebook del consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.