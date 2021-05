0 Facebook Sub disperso nel napoletano: è stato ritrovato il corpo Cronaca 23 Maggio 2021 15:20 Di Fabiana Coppola 1'

È stato ritrovato privo di vita il sub di 53 anni che si era immerso nelle acque a largo di Ercolano.

L’uomo si è tuffato ieri mattina in mare ma prima ha lasciato un trolley con i suoi abiti

in un lido balneare, non facendo più ritorno. Ad insospettirsi del ritardo, i titolari del lido che hanno lanciato l’allarme facendo

scattare le ricerche.

Il cadavere del soggetto disperso è stato avvistato dalla guardia costiera, recuperato dai vigili del fuoco e trasportato nel Porto di Torre del Greco per il successivo riconoscimento.