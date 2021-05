0 Facebook Ragazzo partecipa a una sfida alcolica al ristorante, finisce malissimo: sviene e spacca tutto in ospedale Cronaca 23 Maggio 2021 12:30 Di Fabiana Coppola 1'

Un episodio assurdo e sconcertante al tempo stesso si è verificato lo scorso sabato pomeriggio a Procida, in un ristorante a la Coricella. Un ragazzo di 25 anni ha partecipato a una sfida alcolica. La ricompensa? Non pagare il conto se fosse riuscito a bere l’intera caraffa di vino in una sola volta. Come è finita? Malissimo.

Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it infatti il giovane si è sentito male durante il gioco alcolico. Il 25enne ha iniziato a trasformarsi in una brocca vivente perdendo vino e schiuma dalla bocca e dal naso. L’alcol ha così compromesso il giovane da provargli lo svenimento e l’intervento repentino dei soccorritori del 118.

Sempre secondo fonti di VocediNapoli.it, pare che il giovane, una volt rinvenuto in ospedale, avrebbe dato i numeri e spaccato tutto quello che gli capitava sotto mano. Un gioco, a dirla tutta, davvero ridicolo che a messo a rischio la salute stessa del ragazzo.