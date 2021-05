0 Facebook Denise Pipitone, la rabbia di Piera Maggio: “Gli indagati? Lo abbiamo appreso dalla tv” Cronaca 23 Maggio 2021 11:05 Di redazione 2'

Ancora novità sul caso di Denise Pipitone. La notizia sull’iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e della figlia, data da Quarto Grado è stata appresa dai diretti interessati tramite i media. “L’unica svolta che ci attendiamo è il ritrovamento di Denise Pipitone, tutto il resto sono aspetti procedurali su cui non entriamo nel merito”. A dirlo all’Adnkronos è Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma della bimba sparita nel nulla a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, dopo la rivelazione di ‘Quarto Grado’.

Secondo la trasmissione andata in onda venerdì su Rete 4 ci sarebbero due indagati nell’inchiesta della Procura di Marsala sulla scomparsa di Denise. Si tratterebbe di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, il padre biologico di Denise, e madre di Jessica, sorellastra della piccola processata e assolta in via definitiva dall’accusa di sequestro di persona, e di Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista, il testimone sordomuto che nel 2013 disse di averlo visto in compagnia della bambina. Una testimonianza all’epoca non ritenuta attendibile e non entrata nel processo.

“Abbiamo appreso la notizia dalla tv. Mi dispiace che possano esserci simili violazioni del segreto istruttorio non solo per noi, ma anche per gli stessi indagati… sempre che sia vero”, dice adesso l’avvocato Frazzitta che da 17 anni, insieme a mamma Piera, lotta per arrivare alla verità. Una fuga di notizie che lo lascia “basito”. “Conosco la riservatezza e la serietà del procuratore Pantaleo – sottolinea -. E’ un’eccellenza della magistratura italiana, una persona illuminata, di grande serietà e compostezza, con grande rispetto per le parti. Mi dispiaccio per lui che sono sicuro essere assolutamente estraneo a una simile violazione del segreto istruttorio”.