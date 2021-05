0 Facebook Il disastro della funivia Stresa-Mottarone, almeno 12 morti: la dinamica della tragedia Cronaca 23 Maggio 2021 16:59 Di redazione 3'

Ancora non è definitivo il bilancio della tragedia della funivia che collega Stresa (provincia Verbano Cusio Ossola) con il Mottarone è precipitata. Coinvolta una cabina su cui viaggiavano una decina abbondante di passeggeri. Soccorsi arrivati in pochi minuti sul luogo del disastro, la zona è impervia.

L’incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore, arriva fino a quota 1.491 metri. La tragedia nel cuore del Piemonte, sul pendio che sovrasta la rinomata località turistica sul lago Maggiore. Tre feriti gravi. 2 pazienti minorenni sono stati elitrasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il primo, arrivato cosciente, 5 anni, ha un politrauma cranio toracico-addominale e fratture agli arti inferiori. Il secondo, di 9 anni, è stato rianimato, all’ospedale Regina Margherita di Torino, ed è ora sottoposto a Tac.

Sul luogo dell’incidente, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono ancora al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

“La cabina della funivia è caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Ora appare sostanzialmente distrutta a terra – la cabina è di colore bianco e rosso – quasi completamente accartocciata, quindi la caduta è stata evidentemente significativa”. Lo ha raccontato Walter Milan del Soccorso Alpino parlando in diretta su Rainews 24 sulla caduta della funivia che collega Stresa con Mottarone.

La funivia del Mottarone aveva riaperto i battenti un mese fa, il 24 aprile, dopo un lungo periodo di chiusura causa restrizioni Covid. Sono accorsi sul luogo del disastroso incidente squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa e squadre del soccorso alpino.

I resti della cabina si trovano in mezzo a un bosco, in una zona impervia. Un mezzo dei vigili del fuoco che si stava recando sul luogo della tragedia si e’ ribaltato. Non ci sono feriti. Al momento tutte le vie per raggiungere la zona sono chiuse per consentire il lavoro dei soccorritori.

“Siamo sconvolti per l’incidente avvenuto oggi sulla funivia Stresa-Mottarone. Ci stringiamo forte alle famiglie delle vittime e preghiamo per i due bambini feriti con ogni speranza possibile nel cuore. E’ una tragedia enorme che ci toglie il fiato. La Protezione civile regionale è sul posto per aiutare i soccorsi e dare tutto il proprio sostegno”. Cosi’ il presidente del Piemonte Alberto Cirio, in viaggio verso Stresa con il vice presidente Fabio Carosso e l’assessore ai Trasporti e alla Protezione Civile Marco Gabusi.

“Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa – Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari”. Lo afferma il presidente del consiglio Mario Draghi che segue ogni aggiornamento in costante contatto con il ministro Enrico Giovannini, con la Protezione Civile e con le autorità locali.