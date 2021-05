0 Facebook Rapimento Denise, l’incidente in auto il giorno della scomparsa: “C’era una donna alla guida” Cronaca 21 Maggio 2021 14:13 Di redazione 2'

Torna a parlare un testimone già ascoltato dagli inquirenti all’epoca della sparizione di Denise Pipitone. A parlare a Storie Italiane questo venerdì mattina è stato un uomo, un carrozziere del posto, che ha raccontato dell’incidente avvenuto dopo che Piera Maggio non ha più visto la sua bambina.

Incidente d’auto il giorno del rapimento di Denise Pipitone

“Mentre stavamo lavorando sentimmo un brutto odore di bruciato – le sue parole – ci giriamo e vediamo questa macchina che era andata a sbattere sul marciapiede. Era un’auto blu metallizzata, a tre porte. L’orario saranno state le 12 e un quarto, 12 e dieci, diciamo intorno all’ora di pranzo”, inizia così l’intervista del testimone oculare.

L’uomo ha poi rivelato un dettaglio sulla persona che era alla guida di quell’auto: “Una donna, come ho già detto 17 anni fa era una donna con una sfumatura rossa, non mi sono focalizzato sul viso, non ricordo il taglio di capelli. Non ho visto altre persone a bordo, non sapevamo nulla: pensavo si fosse sentita male, invece è andata dritta e ha sbattuto. Se c’era una bambina a bordo? Non ci ho fatto caso, della bambina ho saputo dopo”. Importante il dettaglio dei capelli poiché all’epoca pare che Anna Corona avesse i capelli con questa particolare sfumatura.

L’incidente ha assunto importanza all’epoca delle indagini perché l’auto, intestata a un uomo che si dimostrò estraneo al rapimento di Denise, guidava ad una velocità elevata e dopo il sinistro non si è fermata ed è scappata via. Nella famosa lettera anonima, inoltre, si parla di un’automobile a bordo della quale ci sarebbe stata Denise con altre tre persone. L’ipotesi, quindi, è che su quell’auto potesse esserci la bambina con i suoi rapitori. Si tratta chiaramente di elementi che sono al vaglio degli inquirenti.