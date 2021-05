0 Facebook Bollettino Covid in Italia, 5.218 nuovi casi nelle ultime 24 ore Cronaca 21 Maggio 2021 17:47 Di redazione 1'

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I casi di oggi sono 5.218, contro i 5.741 di ieri e soprattutto i 7.567 di venerdi’ scorso. Con 269.744 tamponi, 18mila piu’ di ieri, tanto che il tasso di positivita’ torna all’1,9% (ieri era salito lievemente al 2,3%).

I decessi sono 218, in netto aumento su ieri (164), ma 85 di questi, segnala la Regione Campania, sono il recupero di dati di mesi precedenti. Il totale delle vittime da inizio epidemia sale a 125.028. Ancora in netta discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 75 in meno (ieri -99) con 51 ingressi del giorno, e scendono a 1.469, mentre i ricoveri ordinari calano di 458 unita’ (ieri -635) e tornano sotto quota diecimila per la prima volta dal 22 ottobre 2020, attestandosi a quota 9.925. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.