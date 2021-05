0 Facebook Bollettino Covid in Campania, 705 casi nelle ultime 24 ore Cronaca 21 Maggio 2021 17:45 Di redazione 1'

Sono 705 i positivi al Covid individuati ieri in Campania, di cui 229 sintomatici, su 15.506 tamponi molecolari. Lo rende noto l’Unita’ di crisi regionale, comunicando che sono stati effettuati anche 4.722 test antigenici.

In calo il tasso di incidenza, che e’ pari al 4,5%, rispetto al 5,1% di ieri. I decessi sono 107, 85 dei quali si evincono da un’ulteriore e approfondita verifica effettuata dalle Asl e si riferiscono ai mesi precedenti. Con il dato aggiornato alle 23.59 di ieri, si supera quota 7.000 decessi dall’inizio della pandemia. I guariti sono invece 1.630, per un totale di 333.404. Cala di sei unita’ il numero dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva, pari a 87 sui 656 disponibili. Stesso trend anche per i reparti di degenza: i posti occupati sono 1.042 (ieri erano 1.061) sui 3.160 disponibili tra strutture Covid e offerta privata.