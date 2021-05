0 Facebook Romina scrive ad Al Bano, interviene Loredana: “Il primo scatto” Spettacolo 20 Maggio 2021 17:05 Di redazione 2'

Al Bano ha spento oggi 78 candeline e in tantissimi hanno voluto condividere con lui il giorno del suo compleanno. Prima tra tutte a fare gli auguri al cantante pugliese è stata la sua ex moglie Romina Power.

Romina ha postato ha postato sulla sua pagina Instagram una vecchia foto sua e di Al Bano, mano nella mano. Nella didascalia la cantante ha scritto: “Infiniti auguri Al Bano! Gli anni passano, ma chi li conta?”.

Poche ore più tardi è apparso anche il messaggio di Loredana Lecciso: “Il primo scatto di una giornata speciale Auguri Al”, con una foto di loro due insieme. Stando a quanto postato dalla Lecciso, il cantante trascorrerà la giornata con lei e i loro due figli.

Loredana risponde al ricordo di Romina con una foto che li vede insieme nel presente. Uno scatto che per l’ennesima volta chiarisce ogni dubbio sul feeling presente tra il cantante e la Lecciso.

I fan della coppia Romina-Al Bano non hanno potuto fare a meno di notare però che Romina, tra le tante foto che ha con il suo ex marito, ne ha scelta una che li ritrae mano nella mano. Forse Romina voleva sottolineare che nonostante tutto il loro rapporto resterà per sempre immutato.

La faida tra le due donne continua quindi e neanche per quest’anno il desiderio di Al Bano di vedere tutta la sua famiglia riunita nel giorno del suo compleanno si avvererà.