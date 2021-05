Una storia di discriminazione quella che ha come protagonista Giovanna Mauriello, 29enne napoletana. La ragazza, affetta da neurofibromatosi e appartenente alla categoria protetta, non riesce a trovare lavoro nonostante una laurea e la sua buona volontà.

Non trova lavoro perchè sfigurata dalla malattia, l’appello di Giovanna: “Datemi una possibilità”

Giovanna ha studiato per diventare Graphic Designer in Digital Marketing, nonostante questo è disposta anche a sperimentarsi in altre occupazioni, pur di trovare un impiego e non vivere solo di una pensione di 297 euro di pensione, che le spettano proprio perchè appartenente alla categoria protetta.