Paura a Nola, uomo di 40 anni accoltellato sul pianerottolo di casa: trovato in pozza di sangue
Cronaca 20 Maggio 2021

Potrebbe essersi trattato di un tentato omicidio il ferimento avvenuto nella serata di mercoledì a Nola. Un uomo, 40enne di origini rumene, è stato ritrovato sul pianerottolo dell’appartamento in cui vive in corso Vitale in una pozza di sangue.

Uomo accoltellato sul pianerottolo di casa a Nola

A dare l’allarme sono stati i residenti. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e i carabinieri. Il quarantenne, che sembrerebbe non sia in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove è stato medicato. Non si conosce la prognosi, ma pare che non siano stati toccati gli organi vitali.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Nola che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Sembrerebbe che la pista seguita sia quella del tentato omicidio. Ascoltata anche la compagna dell’uomo, che al momento del ferimento non si trovava in casa. Proseguono le indagini da parte della Procura di Nola per rintracciare l’autore del ferimento.