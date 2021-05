0 Facebook Lite tra marito e moglie finisce nel sangue a Nola, uomo colpito alla testa in gravi condizioni Cronaca 19 Maggio 2021 20:24 Di redazione 1'

Un brutto litigio tra marito e moglie sarebbe finito in tragedia a Nola. E’ accaduto in un appartamento in corso Tommaso Vitale, sul posto sono intervenuti carabinieri e soccorsi. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it l’uomo sarebbe stato colpito alla testa gravemente, da comprendere se sia stato ferito con un’arma contundente.

A ferirlo potrebbe essere stata la coniuge al termine di una lite. Ad allertare soccorsi e forze dell’ordine sarebbero stati alcuni vicini spaventati dalle urla che hanno sentito.

L’uomo è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale più vicino, pare che sia in gravi condizioni. Anche la moglie sarebbe ferita. Sono in corso i rilievi da parte dei militari della locale compagnia, ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto. Seguono aggiornamenti.