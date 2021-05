0 Facebook Nonnina napoletana vive in una roulotte, bulli la prendono a sassate: interviene Barbara D’Urso News 20 Maggio 2021 21:48 Di redazione 2'

Anche Barbara D’Urso ha parlato della signora Antonietta che vive all’interno della sua roulotte in un quartiere di Napoli. La vettura della nonnina è stata presa più volte a sassate da alcuni bulli e sulla vicenda è intervenuta anche la conduttrice napoletana che ha lanciato un appello ai suoi telespettatori, chiedendo di aiutare la signora.

La storia di nonna Antonietta

Ma nonna Antonietta, che vive in una roulotte da quando è stata sfrattata, se ne andrebbe da lì solo per una casa sua. Questa mattina l’inviato di Barbara D’Urso, accompagnato dagli assistenti sociali, ha provato a far uscire la signora per portarla dal parrucchiere e poi in una struttura che possa accoglierla in via temporanea. La nonnina però è andata su tutte le furie e ha urlato: “Andatavene, levatevi davanti agli occhi”.

Così Barbara D’Urso ha cercato in diretta di far calmare Antonietta spiegandole che in tanti si sono offerti per darle aiuto: “In tanti ci hanno scritto e ti hanno offerto una camera e un bagno dove puoi stare al sicuro dai bulli. Non è facile trovare una casa in 48 ore, accetta un aiuto adesso. La casa la troviamo”. A quel punto la signora si è innervosita Ma nonna Antonietta si è innervosita e si è tolta l’auricolare. Un volontario ha spiegato che la notte continuano a prendere a sassate la roulotte. Così Barbara D’Urso, evidentemente commossa, ha chiesto al suo inviato: “Vito fai qualcosa, chiama l’ospedale mi faccio una ragione che nonna Antonietta sia in pericolo. Facciamo qualcosa”.