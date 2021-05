0 Facebook ‘Verità e giustizia per Ugo Russo”, i genitori del 15enne ucciso si sono incatenati fuori al Tribunale Cronaca 19 Maggio 2021 16:27 Di redazione 2'

La mamma e il papà di Ugo Russo, ucciso da un carabiniere il 1° marzo 2020 mentre commetteva una rapina, si sono incatenati nello spiazzale del tribunale di Napoli per chiedere “verità e giustizia” sulla morte del proprio figlio.

“Dopo oltre 14 mesi dall’omicidio di Ugo – spiega in una nota il Comitato verità e giustizia per Ugo Russo – oltre un anno in cui neanche i risultati dell’autopsia sono stati resi pubblici, in cui sistematicamente gli stessi avvocati devono rinviare di settimana in settimana l’aspettativa di notizie e informazioni.

Questo gesto conferma la volontà e la fiducia nell’avere risposte dalla giustizia, ma anche grida la disperazione e il dolore, la ferita legata a un lunghissimo silenzio riempito solo da un altrettanto lungo processo mediatico alla famiglia stessa.

L’urgenza di sapere invece se quella maledetta notte del 1° marzo 2020 a Ugo è stata o meno applicata una pena di morte senza processo. Insomma di avere tutta la verità su un figlio ucciso con almeno tre colpi di pistola di cui uno alla nuca”.