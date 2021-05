0 Facebook Lutto a Napoli, addio a Vincenzo Liparoti morto improvvisamente a 47 anni Cronaca 19 Maggio 2021 16:35 Di redazione 2'

Lacrime a Napoli nel quartiere Sanità, per la morte di Vincenzo Liparoti. L’uomo, libero professionista di 47 anni era molto conosciuto nella zona e da tutti veniva chiamato ‘O’ Milanes ‘ perchè grandissimo tifoso del Milan.

Vincenzo, vedovo da un po’, lascia il figlio Alberto. La notizia della sua morte ha fatto subito il giro del quartiere, lasciando attonita tutta la comunità. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore-

Il nipote Luciano ricordà lo zio così: “Ora a chi invierò le bollette delle partite da giocare? Eri il mio punto di riferimento ,il mio punto debole e te ne sei andato senza salutarmi. Domenica, per la lotta Champions, avremmo dovuto tifare per le nostre squadre, io il Napoli e tu il Milan, invece sono rimasto da solo. Come sempre, mi hai abbandonato. Tu proprio non lo dovevi fare, ora chi mi chiamerà per gli auguri, per le bollette chi mi darà quei baci che mi davi sempre? Ho perso un amico, uno zio un papà. Ho perso tutto nella vita, mi mancherai e chi mi chiamerà più ‘ciù ciù’. Non ti dimenticherò mai, te lo prometto vita mia e veglia su Alby, ci starò io con lui non ti preoccupare, però mi hai fatto troppo male. Buon viaggio e salutami zia”.

I funerali

I funerali si svolgeranno domani, 20 maggio, alle ore 11:00, nella Basilica di San Vincenzo, a Napoli, nel quartiere Sanità.