Valeria Marini a quanto pare non starebbe vivendo un’esperienza positiva nel programma televisivo Supervivientes, edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. Diciamo che la show girl italiana non ha un ottimo rapporto con i colleghi naufraghi. E anche per il suo 54esimo compleanno non sono mancati i dispiacere.

Valeria Marini piange a Supervivientes

Lo scorso 14 maggio la Marini ha ricevuto per il suo compleanno un regalo della produzione: una torta che avrebbe dovuto gustare assieme agli altri naufraghi. Probabilmente un equivoco ha fatto scoppiare una lite con le conseguenti lacrime della show girl. Valeria, infatti, ha diviso il dolce solo con alcuni suoi ‘fedelissimi’, le persone con cui praticamente va d’accordo.

Immediata l’accusa degli altri naufraghi che l’hanno chiamata egoista. La Marini non ha resistito al dispiacere e ha iniziato a piangere: “Non mi hanno detto che potevo condividerla con voi, non lo avevo capito!“. Poi ha provato a spiegarsi: “Qua c’è scritto ‘puede dejar mirando’ ed avevo capito che io scendevo e voi mi guardavate mentre mangiavo la torta”. La giustificazione, però, non sarebbe piaciuta ai ‘nemici’ della Marini.