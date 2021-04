0 Facebook Paura per Valeria Marini, la showgirl stellare ha un malore: “Ha mangiato cibo andato a male” Spettacolo 14 Aprile 2021 11:05 Di redazione 1'

Paura a Supervivientes, il reality show spagnolo girato sulle spiagge dell’Honduras. Valeria Marini ha avuto un’intossicazione alimentare e ha a sua volta intossicato alcuni compagni di viaggio. Durante una prova ricompensa ha suggerito al suo gruppo di comprare delle uova. Indecisi sul come cucinarle, la showgirl ha preso in mano la situazione suggerendo, dopo 3 giorni, di mangiarle crude. Tutti sono stati male con lo stomaco, compreso la Valeriona.

Una volta ripresa dall’intossicazione, non è finita la disavventura. Valeria Marini per rimediare ha deciso di cercare granchi, ma è stata attaccata da una invasione di meduse. A differenza dall’Isola dei Famosi in Italia, che giovedì andrà in onda registrata per lasciare spazio a Supervivientes, in Spagna ci sono diversi spin-off del reality show durante la settimana.

Il giovedì c’è l’appuntamento classico con la diretta, mentre la domenica e il martedì due spin-off con collegamenti, prove ricompense e quant’altro. Valeria Marini ha superato una prova ed è stata premiata con il cioccolato. Tutto bene quel che finisce bene!