0 Facebook Orrore nel Napoletano, bimbo fuma dalla mano della madre: donna condivide foto ed è bufera News 17 Maggio 2021 22:28 Di redazione 2'

Ha creato scandalo una foto pubblicata da Francesco Emilio Borrelli in cui si vede una madre che imbocca il figlio, avvicinandogli alla bocca una sigaretta. Il consigliere regionale dei Verdi ha condiviso l’immagine, denunciando l’atteggiamento del genitore.

Madre fa fumare bambino e condivide foto sui social

Il gesto di una madre che sembrerebbe ‘insegni’ al figlio a fumare è diventato in poco tempo virale sui social. Da comprendere se si tratti solo di un gioco di pessimo gusto, ma trattandosi di un minore è inevitabile tenere in conto l’aspetto pedagogico che una simile azione potrebbe comportare.

Borrelli ha poi spiegato: “È un’immagine tratta da una Story Instagram, che alcuni utenti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, nella quale si vede un bambino costretto fumare da una mano femminile, che a detta dei segnalanti apparterrebbe alla madre del ragazzino e sarebbe residente ad Afragola“. Il consigliere regionale dei Verdi ha poi sottolineato come questa foto risulti essere l’emblema di una ‘deriva sociale’ che si sta vivendo:

“È un ‘immagine che descrive alla perfezione la deriva sociale che stiamo affrontando: adulti che pur di conquistarsi qualche minuto di celebrità sui social si cimentano in azioni scellerate che spesso coinvolgono i loro figli, mettendo a rischio la loro incolumità e diseducandoli. Non è il primo caso di genitori irresponsabili che ci viene segnalato e che denunciamo. Adulti che insegnano ai figli piccoli a fumare o che li mettono alla guida di moto o auto, che li istigano alla violenza, come il caso delle due gemelline incitate a combattere e a tirarsi i capelli”.

Il consigliere, infine, ha spiegato che con il gruppo Europa Verde hanno provveduto ad allertare le autorità competenti affinché compiano le dovute verifiche.

Il post di Francesco Emilio Borrelli