Napoli, massacrato in strada e gettato nel cassonetto: tolti i figli ai genitori
17 Maggio 2021

Si continua ad indagare su quello che è successo lo scorso sabato a Scampia, quartiere dell’area Nord di Napoli. Ricostruiamo i fatti. Un uomo, in pieno giorno è stato picchiato in strada e gettato in un cassonetto della spazzatura.

Siamo all’altezza della Vela Celeste, la folla inferocita lo avrebbe punito perché colpevole di aver abusato di alcuni bambini. È dovuta intervenire la Polizia affinché si evitasse il linciaggio.

Successivamente è stato scoperto che quella persona fosse lo zio dei piccoli e che ad aver perpetrato i maltrattamenti ai minori, sono stati i genitori. Tuttavia i medici hanno escluso abusi di tipo sessuale.

Nel frattempo l’autorità giudiziaria ha affidato i bambini agli assistenti sociali sottraendone l’affidamento alla mamma e al papà. Lei è incensurata, lui ha precedenti. Lo zio è ricoverato presso l’ospedale Cardarelli.