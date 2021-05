0 Facebook Linciato in strada a Napoli, picchiati anche i genitori dei bimbi: “Nessun abuso ma piccoli maltrattati” Cronaca 16 Maggio 2021 10:54 Di redazione 1'

Picchiato in strada, circondato da una folla inferocita e gettato in un cassonetto dell’immondizia. A salvarlo, da un sicuro linciaggio, la Polizia con gli agenti attrezzati in modalità anti sommossa. Siamo a Scampia, zona della Vela Celeste, area Nord di Napoli.

La scena descritta è accaduta ieri. Secondo quanto riportato da Teleclub, pare che l’uomo fosse sospettato di aver abusato di alcuni minori del quartiere. In seguito sarebbe stato appurato che lui fosse lo zio dei bimbi in questione.

Sarebbero stati picchiati anche i genitori dei piccoli. Questi ultimi sono stati anche trasportati in ospedale e pare che i medici abbiano escluso abusi sessuali ma non maltrattamenti fisici e psicologici.

Ora i bambini sono stati affidati ai servizi sociali. Sul comportamento dei familiari e rispetto a ciò che è accaduto ieri a Scampia, stanno indagando gli agenti del locale Commissariato.