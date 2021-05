0 Facebook Follia tra gli chalet a Mergellina, Vigili urbani accerchiati e aggrediti con i caschi Cronaca 17 Maggio 2021 08:43 Di redazione 1'

Stavano facendo il proprio lavoro nel giorno ed orario peggiore, nonostante le restrizioni anti covid, coprifuoco compreso. Una pattugli di agenti della Polizia locale dopo aver fermato due persone a bordo di uno scooter, sono stati aggrediti.

I due procedevano contromano e senza casco. Per questo i vigili sono intervenuti. Ma per evitare che venissero sanzionati e denunciati, un gruppo di persone presenti in quel momenti hanno accerchiato gli agenti.

Questi ultimi, come riportato da Fanpage, sono stati anche aggrediti con dei caschi.