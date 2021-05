0 Facebook Caos nella Galleria Umberto a Napoli, rissa tra ‘branchi’: volano tavolini Cronaca 17 Maggio 2021 08:51 Di redazione 1'

Brutte le immagini mostrate in un video pubblicato ieri dalla pagina Facebook ‘Welcome to favelas’ e riportato poi da Nano Tv. Nel filmato si è visto uno scontro tra due branchi di giovani in Galleria Umberto I a Napoli.

I due schieramenti si sono affrontati prima a suon di insulti e minacce per poi passare ai fatti. Così è scoppiata una rissa con annesso lancio di tavolini presi dai locali siti all’interno del monumento.

Ancora da chiarire perché e quando tutto ciò sia accaduto, l’unica certezza è stata quella dell’ennesima umiliazione per uno dei monumenti più importanti e belli di Napoli, da tempo vittima di abbandono e degrado.

Il video –